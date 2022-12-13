مونديال 2022: الأرجنتيني ميسي سيعادل رقم الألماني ماتيوس بعدد المباريات

المصدر: أ ف ب

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سيعادل الارجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمشاركته في التشكيلة الأساسية لمواجهة نصف نهائي مونديال قطر ضد كرواتيا والتي تقام لاحقاً الثلاثاء على ملعب لوسيل.

وسيصبح ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيكون قادراً على الانفراد به إن كان بخوض مباراة المركز الثالث أو النهائي المقرر الأحد.

وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.



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