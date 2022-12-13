بسبب كأس العالم.. إنجاز رقمي جديد لمنتخب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء التألق والمستوى المميز لمنتخب المغرب الذي يقدمه في بطولة كأس العالم 2022، ليقوده نحو إنجاز رقمي جديد.

وكان منتخب المغرب نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز غير مسبوق لأي منتخب عربي أو إفريقي، وضرب موعداً مع منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018، بعد تخطي منتخبات عملاقة مثل كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

وبفضل هذه النتائج حصد المنتخب المغربي نقاطاً إضافية، ستساهم في قفزة هائلة لأسود الأطلس بالتصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب موقع "فوتبول رانكينغ" المختص في حساب نقاط التصنيف، فإن منتخب المغرب حصد حتى الآن 108 نقطة جديدة ستساهم في تقدم أسود الأطلس 11 مركزاً في التصنيف الشهري للفيفا واحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 1672 نقطة، بعدما كان في المركز الثاني والعشرين قبل انطلاق منافسات المونديال.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي التصنيف الرسمي للمنتخبات، مطلع العام الجديد 2023.

وكان منتخب المغرب وصل إلى المركز العاشر عالمياً عام 1998، كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا المركز.

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