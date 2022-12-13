توقعات مباراة الأرجنتين وكرواتيا.. هنيدي يكافئ محبيه بـ «نبيل الجميل»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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وعد نجم الكوميديا المصري محمد هنيدى، متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على تذكرتين هدية، لفيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، وحضور العرض الخاص بالعمل، لكل من يتوقع النتيجة الصحيحة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في المونديال القطري.

وكتب هنيدى عبر "تويتر": "اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا صح، هكسبه تذكرتين هدية للعرض الخاص لفيلمي القادم قريباً نبيل الجميل أخصائي تجميل".

وتابع هنيدي، على طريقته الكوميدية: "مع التذكرتين 2 فشار جبنة، وحاجة ساقعة، وغزل البنات، وسندوتشين حواوشي، وفوار عشان الهضم".

يذكر أن مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستقام مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

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