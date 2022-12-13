ركلو بعضهم البعض.. مراسل لقاء ميسي يكشف تفاصيل «معركة» هولندا والأرجنتين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف غاستون إيدول مراسل قناة "TyC sports"، تفاصيل معركة اللاعبين في مباراة هولندا والأرجنتين، وكذلك ما دار بين النجم ليونيل ميسي، ولاعب هولندا فوتر فيغورست، عقب مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم 2022، التي انتهت لصالح التانغو بفضل ركلات الترجيح.

وكان ميسي تهجم لفظياً على فيغورست، أثناء حديثه مع مراسل القناة في لقاء تليفزيوني، وتناولت العديد من وسائل الإعلام حول العالم هذه الواقعة.

وقال غاستون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بمجرد انتهاء ركلات الترجيح، حدث شجاراً بين لاعبي المنتخبين، وكان فيغورست ينتظر ميسي في النفق من أجل الحصول على قميصه، قبل أن يرد عليه ميسي بعصبية، ولم يفهم اللاعب الهولندي سبب تصرف ميسي".

وتابع: "عندما كنا على الهواء قلت له ليو أهدأ، لأن هناك الكثير من المسؤولين بالاتحاد الدولي، وأنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث".

وأردف: "بعد المباراة في غرفة تبديل الملابس كانوا يركلون بعضهم البعض، ليس ميسي فقط، ولكن فيرجيل فان ديك دخل في معركة مع نيكولاس أوتامندي".

يذكر أن الأحداث المشتعلة لهذه المباراة، دفعت حكم اللقاء الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز، لإشهار 18 بطاقة صفراء في وجه لاعبي المنتخبين.

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