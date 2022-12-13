بينهما توخيل.. إنجلترا تحدد ثنائي أجنبي لخلافة ساوثغيت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حدد الثنائي المخضرم توماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو، لخلافة غاريث ساوثغيت في منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بعد توديع كأس العالم 2022 على يد فرنسا، من الدور ربع النهائي.

وأكدت العديد من التقارير العالمية، في الأيام القليلة الماضية، أن ساوثغيت يقترب من الرحيل عن إنجلترا بعد الخروج من المونديال.

ووفقاً لصحيفة "التلغراف"، فإن الاتحاد الإنجليزي حدد الألماني توخيل، والأرجنتيني بوتشيتينو، لخلافة ساوثغيت في تدريب إنجلترا، الذي يُفكر في تقديم استقالته من منصبه بعدما فشل في التأهل لنصف نهائي المونديال، وذلك على الرغم من أنه يرتبط بعقد مع الأسود الثلاثة حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، حسب شبكة "سكاي سبورتس".

وكان بوتشيتينو رحل عن تدريب باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعدما فشل في قيادة العملاق الباريسي للفوز بدوري أبطال أوروبا، فيما رحل توخيل عن تشيلسي في الموسم الحالي بسبب تراجع النتائج.

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