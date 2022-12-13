رونالدو: الأرجنتين لن تفوز بكأس العالم.. وأتمنى فوز المغرب على فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استبعد الأسطورة البرازيلية رونالدو دا ليما الشهير بالظاهرة، تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "منتخب الأرجنتين لا يلعب بشكل جيد، لكن لديهم رغبة، ولديهم ميسي أيضاً فهو حاسم في الجزء الهجومي".

وتابع: "سأكون صادقاً، لا أستطيع أن أقول الأرجنتين ستفوز بكأس العالم، سأكون كاذباً إذا قلت ذلك، وأعتقد أن منتخب فرنسا هو المرشح الأكبر للفوز باللقب".

وأكمل: "مبابي هو أفضل لاعب في كأس العالم 2022، سعيد لأنه ظهر بهذه القوة، ولوكا مودريتش مثير للإعجاب من الناحية الفنية، مذهل، ليس هو فقط، خط الوسط الكرواتي بأكمله".

وعن منتخب المغرب، قال رونالدو: "أتمنى أن يفوز المنتخب المغربي على فرنسا، رغم إنني لا أعتقد أنهم سيستطيعون".

وعن المدرب الجديد لمنتخب البرازيل المقرر أن يتولى المهمة خلفاً لتيتي، قال الظاهرة: "لا أمانع إذا كان أجنبياً، أود أن أرى أسماء مثل غوارديولا وأنشيلوتي أو مورينيو، لكنني لست الشخص الذي يختار، سنرى ماذا سيحدث".

وفي شأن متصل، وعد رونالدو لاعب ناديه بلد الوليد والمنتخب المغربي جواد الياميق، بمنحه مكافأة خاصة على أدائه الرائع مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022، حيث قال: "إذا لم يحصل على مكافأة، نحن سنمنحه، إنه يؤدي بشكل رائع، كل لاعبي المغرب يلعبون بمستوى مميز".

ويخوض منتخب المغرب مباراة تاريخية جديدة في كأس العالم، عندما يلتقي مع فرنسا غداً الأربعاء، في الدور نصف النهائي، على ملعب البيت، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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