مونديال 2022: فاران يؤكد أنّ فرنسا لن تستخف بقوة المغرب

المصدر: أ ف ب

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أصرّ مدافع منتخب فرنسا رافايل فاران على أنه لن يكون هناك أي تهاون من قبل ابطال العالم عندما يواجهون المغرب مفاجأة البطولة في الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

بعد الفوز على إنجلترا في الدور ربع النهائي 2-1، يُعد المنتخب الفرنسي مرشحًا قويًا للتأهل إلى المباراة النهائية وإحراز اللقب، على الرغم من أن المنتخب المغربي نجح في اقصاء اسبانيا والبرتغال تواليا خلال الادوار الاقصائية في قطر.

وقال فاران، الفائز بكأس العالم 2018، عندما سئل عن خطر الثقة الزائدة "لدينا خبرة كافية في الفريق حتى لا نقع في هذا الفخ".

وأضاف "نحن نعلم أن المغرب ليس هنا بالصدفة. الأمر متروك لنا كلاعبين مخضرمين للتأكد من أن الجميع مستعد لمعركة أخرى".

وصلت فرنسا إلى الهدف الذي حدده الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالوصول إلى دور الأربعة لكنّ فاران مدافع مانشستر يونايتد الانجليزي قال إن الفريق متعطش لمكان في المباراة النهائية الأحد ضد الفائز بين الأرجنتين وكرواتيا.

وقال "ليس من السهل الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم لذا نحن سعداء للغاية، لكن الهدف الحقيقي الوحيد هو الفوز بها. هذا هو الهدف دائما".

بدوره، اشاد زميله في المنتخب الفرنسي جول كونديه بالفريق المغربي الذي صنع التاريخ بعدما اصبح اول منتخب افريقي وعربي يصل الى نصف نهائي كأس العالم.

وقال لاعب برشلونة الاسباني "إنه فريق متلاحم جدا، ويلعب بخطوط متقاربة جدا، ويمنحون اللاعب القليل من الوقت مع الكرة لتنظيم اموره".

وأضاف "يركضون ايضا بسرعة كبيرة، لذا نحتاج للعب بلمسات قليلة، وان نحرّك الكرة سريعا لزعزعة توازنهم".



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