مهارة مبابي أمام دهاء الركراكي.. إحصائيات فرنسا والمغرب قبل مواجهتهما بالمونديال

المصدر: وكالات

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يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022 في قطر يوم الأربعاء المقبل، على إستاد البيت.

ويقود النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي (هداف المونديال) منتخب بلاده أمام المغرب، ويحلم بزيادة غلته التهديفية في هذه المواجهة، ولكنه سيصطدم بدهاء مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي الذي نجح في قيادة منتخب بلاده لإنجاز تاريخي، لم يحققه أي منتخب عربي أو إفريقي من قبل.

وقبل حلول موعد هذه المباراة التي ينتظرها الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، نستعرض بعض الحقائق الخاصة بالمنتخبين.

- أحرز كيليان مبابي مهاجم فرنسا خمسة أهداف في خمس مباريات، متفوقاً في ذلك على حصيلته الإجمالية في النسخة السابقة بروسيا 2018، عندما فازت فرنسا باللقب، ورغم أن عمره 23 عامًا، فإن مبابي أحرز حتى الآن تسعة أهداف في الموندال خلال 12 مباراة في نسختين فقط.

- المغرب أول دولة عربية وإفريقية تصل لقبل نهائي كأس العالم 2022، وأصبح مدرب المغرب وليد الركراكي أول مدرب عربي يقود فريقاً إلى مراحل خروج المغلوب.

- منتخب فرنسا هو أول منتخب مدافع عن اللقب يتأهل لقبل النهائي منذ البرازيل نسخة 1998، وسيسعى المنتخب الفرنسي لكي يصبح أول منتخب يتأهل للنهائي في دورتين متتاليتين منذ البرازيل في 2002.

- إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1934 و1938) هما البلدان الوحيدان اللذان فازا بكأس العالم مرتين متتاليتين.

- لم تهتز شباك منتخب المغرب في النسخة الحالية من لاعب منافس حتى الآن، والهدف الوحيد الذي دخل شباكه كان خلال الفوز 1/2 على كندا، وأحرزه مدافعه نايف أكرد عن طريق الخطأ في مرماه.

المواجهات السابقة بين المغرب وفرنسا

- التقى منتخبا المغرب وفرنسا في خمس مباريات دولية رسمية حتى الآن، المواجهة الأولى كانت 1988 وانتهت بفوز فرنسا 1/2، لكن تاريخ المواجهات بين الفريقين أقدم من ذلك إذ سبق والتقيا في مباريات غير رسمية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم تخسر فرنسا أي مباراة رسمية أمام المغرب بينما كانت جميع المواجهات الخمس السابقة بينهما ودية، وآخر لقاء جمع بين الطرفين انتهى بالتعادل 2/2 في سان دوني نوفمبر 2007.

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