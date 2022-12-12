بعد اهتمام ليفربول بضمه.. فيورنتينا يحدد سعر سفيان أمرابط

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستهدف العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها نادي ليفربول، التعاقد مع سفيان أمرابط نجم منتخب المغرب ونادي فيورنتينا الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد تألقه مع أسود الأطلس في بطولة كأس العالم 2022.

ووفقاً لموقع "Relevo" الإسباني، فإن فيورنتينا حدد مبلغ 40 مليون يورو للاستغناء عن خدمات أمرابط، بعد اهتمام عدة أندية بضمه منها ليفربول وتوتنهام.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن المبلغ قابل للتفاوض ولكن في نفس الوقت لن يقل سعر أمرابط عن 30 مليون يورو، استغلالا لتألقه رفقة منتخب المغرب في منافسات كأس العالم.

وأكد الموقع الإسباني أن نادي توتنهام حاول التعاقد مع أمرابط في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع فيورنتينا، مشيراً إلى أن النادي الإنجليزي مازال يتمسك بضمه، كما يهتم ليفربول بالتعاقد معه بعدما لفت الأنظار له بالمونديال.

وكان منتخب المغرب نجح في كتابة التاريخ بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم، وتأهل إلى نصف نهائي المونديال في إنجاز غير مسبوق لأي منتخب عربي أو إفريقي، بعدما أطاح بمنتخبات عملاقة مثل إسبانيا والبرتغال.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب فرنسا، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب البيت بقطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز