استجابة لميسي.. «فيفا» يتخذ قراراً بخصوص حكم مباراة هولندا والأرجنتين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لشكوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضد الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة هولندا والأرجنتين، في كأس العالم 2022.

وبحسب شبكة موجات الراديو الشعبية في إسبانيا "كادينا كوبي"، فإن لاهوز انتهى مشواره في كأس العالم، على أن يغادر خلال ساعات قطر متجهاً إلى إسبانيا، بعدما أدار ثلاث مباريات بالمونديال، كان آخرها المباراة الجدلية بين هولندا والأرجنتين.

واعتبر "فيفا" أن قرارات ماتيو لاهوز كانت موفقة، في ظل صعوبة المباراة واشتعال الأجواء بين الفريقين، ولكن في نفس الوقت فضل الاتحاد الدولي عدم إسناد مباريات فيما تبقى من عمر منافسات كأس العالم إلى لاهوز، بسبب الانتقادات التي وجهها له ليونيل ميسي، وإيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين، نتيجة قرارته في مواجهة هولندا.

وقال ميسي بعد مباراة هولندا: "فيفا يجب أن يراجع نفسه قبل أن يضع حكماً في لقاء بالغ الأهمية مثل هذا"، فيما قال مارتينيز: "نأمل ألا نلتقي بهذا الحكم مرة أخرى، إنه عديم الفائدة".

وكان ماتيو لاهوز صاحب الـ 45 عامًا والذي يعد أشهر حكام إسبانيا، أخرج 18 بطاقة صفراء في مباراة هولندا والأرجنتين، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً حول قراراته.

يذكر أن لاهوز أدار مباراتي قطر والسنغال بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022، وإيران وأمريكا بالجولة الثالثة من نفس الدور، بخلاف مباراة هولندا والأرجنتين في ربع نهائي المونديال، التي انتهت لصالح رفاق ميسي بفضل ركلات الترجيح.

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