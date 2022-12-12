تألق منتخب المغرب يدفع رئيس نادي أنجيه لبيع «الجوهرة»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف رئيس نادي أنجيه الفرنسي، سعيد شعبان، عن رغبته في بيع نجمي منتخب المغرب سفيان بوفال وعز الدين أوناحي، في الميركاتو الشتوي أو الصيف المقبل، بسبب الوضع المادي للنادي الفرنسي، مشيراً إلى أنها فرصة لبيع "الجوهرة" في إشارة إلى أوناحي.

وقال شعبان الذي يحمل الجنسية الجزائرية والفرنسية: "أنا مستعد لبيع بوفال وأوناحي في يناير أو يونيو المقبل، من أجل تحسين الوضع المالي للنادي، بعد تألقهما الكبير في كأس العالم 2022".

وأضاف رئيس النادي الذي يتذيل ترتيب الدوري الفرنسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "فوت ميركاتو": "اجتمعت مع المدرب والمنسق الرياضي للنظر في الأمر، أوناحي يعتبر جوهرة نظراً لعمره الصغير حيث يبلغ 22 عامًا، وتألقه الكبير مع المغرب، سيزيد من سعره".

وكان منتخب المعرب نجح في كتابة التاريخ بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم، وتأهل إلى نصف نهائي المونديال في إنجاز غير مسبوق لأي منتخب عربي أو إفريقي، بعدما أطاح بمنتخبات عملاقة مثل إسبانيا والبرتغال.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب فرنسا، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب البيت بقطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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