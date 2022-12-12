بدون إذن.. نيمار ينشر محادثات سرية مع لاعبي منتخب البرازيل

المصدر: وكالات

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نشر نيمار نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، حوارات خاصة مع بعض زملائه بالمنتخب عقب خروج السيليساو من منافسات مونديال 2022.

وعبر تطبيق "إنستجرام"، نشر نيمار أجزاء من حواراته مع قائد المنتخب تياجو سيلفا، وماركينيوس، ورودريجو.

وكتب نيمار: "بدون الحصول على إذن منهم، لكي تتمكنوا من رؤية كم أردنا الفوز باللقب وكم كنا متكاتفين".

ويحاول نيمار تشجيع زملائه عقب الخروج من دور الثمانية ببطولة كأس العالم المقامة حالياً بقطر على يد منتخب كرواتيا، بعد الخسارة أمام الأخير بركلات الترجيح 2/4، وإهدار ماركينيوس ورودريجو ركلتيهما.

ولم يلق نيمار باللوم على الثنائي، وكتب لماركينيوس، زميله بفريق باريس سان جيرمان: "ركلة ترجيح لن تغير رأيي بك، أنا معك دائماً، أنت تعلم هذا"، فيما كتب نيمار لرودريجو، لاعب ريال مدريد: "أنت نجم، وفي يوم ما ستجلب الكأس للبرازيل".

يذكر أن منتخب البرازيل كان من أبرز المنتخبات المرشحة لنيل لقب كأس العالم 2022، قبل أن تحقق كرواتيا المفاجأة وتطيح بنجوم السيليساو خارج المونديال.

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