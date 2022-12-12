كأس العالم 2022.. الأرجنتين تخشى مصير البرازيل في مواجهة كرواتيا

المصدر: وكالات

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عقب تأهلهما المثير للمربع الذهبي في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر، يتطلع منتخبا الأرجنتين وكرواتيا لبلوغ المباراة النهائية للمونديال، ومواصلة حلمهما باقتناص اللقب.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكرواتي غداً الثلاثاء على ملعب لوسيل في الدور قبل النهائي للمونديال، بعدما أطاحا بمنتخبي هولندا والبرازيل على الترتيب بركلات الترجيح في دور الثمانية للبطولة.

وفي لقاء مليء بالإثارة والمتعة، اقتنص منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم عامي 1978 و1986 بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة، عقب فوزه 3/4 على منتخب هولندا بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان عقب تعادلهما 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، واصل منتخب كرواتيا مغامرته في المونديال، بعدما أطاح بمنتخب البرازيل من البطولة، حيث تعادلا بدون أهداف خلال الوقت الأصلي في مباراتهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن تتواصل الإثارة في الوقت الإضافي، الذي انتزع خلاله منتخب كرواتيا تعادلا إيجابيا 1/1 في الدقائق الأخيرة، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لرفاق النجم المخضرم لوكا مودريتش.

وسيكون هذا هو اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس العالم والأول في الأدوار الإقصائية، حيث سبق أن لعبا بمرحلة المجموعات في نسختي 1998 بفرنسا، والمونديال الماضي في روسيا عام 2018.

وتبادل المنتخبان الفوز في مباراتيهما السابقتين، حيث فاز منتخب الأرجنتين 0/1 في اللقاء الأول، في حين حقق منتخب كرواتيا انتصارا ضخما 0/3 في المباراة الأخرى.

ويأمل زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، في قيادة فريقه لتكرار هذا الانتصار التاريخي للنسخة الثانية على التوالي، مشدداً على أنه ينوي تكرار الأسلوب الذي اتبعه خلال المباراة السابقة لإيقاف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال داليتش الذي قاد المنتخب الكرواتي لوصافة المونديال الماضي قبل 4 أعوام: "لن نراقب ميسي، لم نقم بذلك في المباراة الأخيرة أيضاً ضد الأرجنتين، نحن فقط بحاجة للتأكد من أنه لن يحصل على الكرة بسهولة أو أن يكون لديه مساحة".

وواصل ليونيل ميسي (35 عامًا) إبداعه في المونديال بعدما قاد منتخب بلاده للدور قبل النهائي، ليتقدم خطوة جديدة نحو تحقيق أمله المنشود بالحصول على كأس العالم.

ومارس ميسي هوايته في هز الشباك خلال البطولة، بعدما أحرز هدفاً من ركلة جزاء في شباك هولندا، ليتقاسم صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم مع النجم السابق جابرييل باتيستوتا برصيد 10 أهداف لكل منهما.

ورفع ميسي رصيده التهديفي في النسخة الحالية للمسابقة إلى 4 أهداف، ليصبح في المركز الثاني بقائمة هدافي مونديال 2022 بالاشتراك مع الفرنسي أوليفييه جيرو، بفارق هدف خلف الفرنسي كيليان مبابي (المتصدر).

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل 4 أهداف في نسختين مختلفتين بكأس العالم بعد باتيستوتا، بعدما سبق لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي إحراز نفس العدد من الأهداف في مونديال 2014 بالبرازيل.

وبعدما أرسل التمريرة الحاسمة التي أحرز من خلالها ناهويل مولينا الهدف الأول للأرجنتين في مواجهة هولندا، بات ميسي أكثر اللاعبين صنعاً للأهداف بالأدوار الإقصائية في تاريخ المونديال برصيد 5 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرة أمام أقرب ملاحقيه الأسطورة البرازيلي بيليه.

وتحدث ميسي الذي يتطلع لقيادة الأرجنتين للصعود لنهائي المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، عن المواجهة المرتقبة أمام كرواتيا، حيث قال: "إنهم فريق رائع، يمكننا القول إنهم لعبوا بشكل أفضل من البرازيل، ووصلوا إلى نصف النهائي، يستغلون حقيقة أن مدربهم يعرف الفريق جيداً".

ويرغب منتخب كرواتيا، الذي يشارك في المربع الذهبي للمونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2018، في إقصاء القطب الآخر لكرة القدم بأمريكا الجنوبية، بعد اجتيازه منتخب البرازيل.

ويرى النجم الكرواتي لوكا مودريتش أن منتخب بلاده قادر على تحقيق حلم جماهيره بالتتويج بكأس العالم للمرة الأولى، حيث أشار إلى أن عقلية منتخب كرواتيا وروحه القتالية تتشابه مع ناديه ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ونقل برنامج "الشيرنجيتو" تصريحات لمودريتش، الذي قال: "كرواتيا تتشابه مع ريال مدريد في الحمض النووي القتالي، في سانتياجو برنابيو نحارب حتى النهاية، ويقوم منتخب كرواتيا بنفس الشيء".

وبعدما كان المنتخب الكرواتي في طريقه لوداع المونديال عقب تأخره 0/1 أمام البرازيل في الوقت الإضافي بدل الضائع، أدرك برونو بيتكوفيتش التعادل قبل النهاية بدقيقتين، ليدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح، التي أنهت أحلام منتخب (راقصو السامبا) بالفوز بالبطولة.

ونشر مودريتش صوراً له عبر حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي عقب الصعود للمربع الذهبي، وعلق عليها قائلاً: "لا نستسلم أبداً".

وحقق مودريتش (37 عامًا) رقما ظل غائباً عن كأس العالم لمدة 24 عامًا، بعدما صار أكبر لاعب خط وسط يبدأ أساسياً في مباراة بدور الثمانية لكأس العالم، منذ الألماني لوثار ماتيوس، الذي حقق هذا الرقم في مونديال 1998 ضد كرواتيا.

ويطمح مودريتش، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018، لتكرار تأهل المنتخب الكرواتي لنهائي المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

وخلال مبارياته الخمس السابقة التي خاضها في مونديال 2022، أحرز منتخب كرواتيا 6 أهداف، فيما سكنت شباكه 3 أهداف، حيث يبدو هجومه أضعف نسبياً من المنتخب الأرجنتيني، الذي أحرز 9 أهداف في مسيرته بالمسابقة، لكن دفاعه أقوى من منتخب (راقصو التانجو)، الذي استقبل 5 أهداف.

وبينما تخلو قائمة منتخب كرواتيا من الغيابات بسبب الإيقاف في المباراة، يعاني منتخب الأرجنتين من غياب الثنائي ماركوس أكونيا وجونزالو مونتيل، بداعي تراكم البطاقات.

وبخلاف لقائي المنتخبين في كأس العالم، فقد سبق أن التقيا في 3 مباريات ودية، حيث فاز كل فريق على الآخر في مباراة، فيما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء وحيد.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة، سيلتقي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية على ملعب لوسيل مع الفائز من لقاء الدور قبل النهائي الآخر بين منتخبي المغرب وفرنسا، الذي يقام بعد غد الأربعاء، في حين يلتقي الخاسران من كلتا المواجهتين يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب خليفة الدولي.

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