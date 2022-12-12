برسالة مؤثرة.. نيمار يودع تيتي بعد رحيله عن منتخب البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ودع نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، مدربه أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" بعد رحيله عن قيادة السيليساو، عقب الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022 على يد منتخب كرواتيا، بركلات الترجيح.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "قبل أن نلتقي وجهاً لوجه، لعبنا ضد بعضنا البعض عدة مرات، هل يمكنني إخبارك؟ اعتقدت أنك كنت مزعج جداً! لأنك شكلت فريقاً لإيقافي، لكن القدر مضحك، أليس كذلك؟ كنت أعرفك كمدرب، ولكن كشخص أنت أفضل بكثير".

وتابع: "قابلتني وأنت تعرف من أنا وهذا ما يهمني، بصراحة أريد أن أشكرك على كل شيء، وكل ما قدمته لي، ستظل دائماً أحد أفضل المدربين الذين سبق لي أن لعبت معهم أو سألعب معهم في أي وقت، وسأحافظ دائماً على علاقتي معك، لقد مررنا بلحظات جميلة، ولكن كانت لدينا أيضاً لحظات مؤلمة، وهذه اللحظة الأخيرة ستؤذينا لفترة طويلة".

وأتم: "لقد استحقينا التتويج بهذه الكأس، كنا نستحقها جميعاً لما فعلناه وكل ما قدمناه في محاولة لتحقيق حلمنا الأكبر، لكن الله لم يردها لنا، علينا الصبر، شكراً لك يا مُعلمي، وإذا كانت هناك عبارة لن أنساها أبداً، فهي كن قوياً من الناحية الذهنية، وعلينا أن نكون كذلك في تلك اللحظة".

يذكر أن منتخب البرازيل كان أبرز المنتخبات المرشحة للقب كأس العالم 2022، قبل أن يُفجر منتخب كرواتيا مفاجأة كبيرة ويطيح بالسيليساو خارج المونديال.

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