إشادة إسبانية بتأهل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى المنتخب المغربي إشادة واسعة من الإعلام الإسباني، بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب منتخب البرتغال، عقب الفوز عليه بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

وكتبت صحيفة "إل باييس" وهي جريدة يومية ناطقة بالإسبانية تصدر من مدريد: "المغرب يصنع التاريخ بتأهله لنصف النهائي بعد هزيمته للبرتغال"، كما أشارت الصحيفة إلى الدور الكبير لياسين بونو حارس منتخب المغرب في قيادة بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم، قائلة: "بونو جدار لا يهزم".

وكتبت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، وهي صحيفة رياضية إسبانية تأسست عام 1906 في برشلونة: "المغرب يحقق حلم العالم العربي.. ويغلق قوس رونالدو في كرة القدم"، أما صحيفة "لابانغوارديا" قالت: "رأسية النصيري تفتح باب الجنة للمنتخب المغربي"، مشيدة بالروح القتالية للاعبي المغرب.

وأشادت صحيفة "دياريو أبسي"، وهي صحيفة يومية إسبانية تصدر في مدريد، بالإنجاز التاريخي للمغرب، حيث كتبت: "المغرب إلى نصف النهائي في إنجاز تاريخي"، وأخيراً كتبت صحيفة "لاراثون" الإسبانية: "المغرب يصنع التاريخ ويدخل نصف النهائي".

يذكر أن المنتخب المغربي أطاح بمنتخب إسبانيا من ثمن نهائي كأس العالم 2022 بفضل ركلات الترجيح، رغم أن المنتخب الإسباني كان من ضمن المنتخبات المرشحة لنيل لقب المونديال في هذه النسخة.

ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب فرنسا، الأربعاء المقبل، على ملعب البيت بقطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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