كأس العالم 2022.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن تأهل المغرب؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشادت الصحافة العالمية بتأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد تخطي منتخبين عملاقين بحجم إسبانيا والبرتغال، للوصول إلى هذا الدور.

وعنونت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "المنتخب المغربي يُنهي مغامرة رونالدو ورفاقه وينتزع تأهلاً تاريخياً"، فيما كتبت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "رونالدو والبرتغال على أرض الهزيمة وفي نفق الإقصاء"، وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "المغرب يتجاوز البرتغال ويعبر لمربع الكبار في إنجاز تاريخي"، وعنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "المغرب يصنع التاريخ لإفريقيا.. ويترك كريستيانو رونالدو بدون كأس العالم".

وعلقت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "المغرب أول منتخب إفريقي في مربع الكبار"، وقالت صحيفة "أوول" البرازيلية: "المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم برأسية النصيري في إنجاز تاريخي"، فيما كتبت صحيفة "أبولا" البرتغالية: "رونالدو أول من يغادر بعد الإقصاء".

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب فرنسا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب البيت بقطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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