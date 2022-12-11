التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بالمونديال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسندت لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله حسن، مهمة الحكم الرابع في مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد لوسيل، في الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، ويديرها طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانييلي أورساتو.

كما اختارت اللجنة الحكم الدولي الإماراتي المساعد محمد أحمد الحمادي ليكون حكماً خامساً لنفس المباراة، احتياطياً للحكمين المساعدين، وهي من ضمن التعديلات الجديدة التي أقرها الفيفا في كأس العالم.

ويعد هذا هو الظهور الرابع للتحكيم الإماراتي في مونديال 2022 ، حيث سبق وأن أدار طاقم تحكيم إماراتي بالكامل مكون من محمد عبدالله ومحمد الحمادي، ومعهما الحكم المساعد حسن المهري مباراتي إسبانيا وكوستاريكا، والكاميرون وصربيا في الدور الأول للمونديال، قبل أن يشارك الحكمين محمد عبدالله حسن ومحمد الحمادي في إدارة مباراة إنجلترا وفرنسا حكمين رابع وخامس، بالدور ربع النهائي للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز