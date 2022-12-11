تصرف مثير لحارس المغرب يأسر قلوب ملايين العرب

المصدر: وكالات

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واصل الحارس المغربي ياسين بونو، سرقة الأنظار في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بفضل تألقه اللافت مع "أسود الأطلس" وبلوغهم المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخهم.

ونجح بونو في إثبات قيمته العالمية وساهم بشكل كبير في وصول المنتخب المغربي إلى قبل نهائي المونديال ليصح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

ولم يكتف ياسين بونو بسرقة الأنظار داخل الملعب، بل كان حضوره القوي في المؤتمرات الصحفية أيضا، بإيصاله لرسالة مهمة للجميع بطريقة أكثر من رائعة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع العربية، أنباء عن رفض بونو الحديث بغير اللغة العربية في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب والبرتغال أمس السبت، حيث قال: "ليست مشكلتي أنكم لم تحضروا مترجمين لكم".

تصرف ياسين بونو هذا أغضب الصحفيين الأجانب لأنهم يعلمون أن الحارس المغربي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه لم يتحدث بأي منها.

في المقابل، غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، بعبارات الإشادة والمدح للحارس المغربي لاعتزازه بلغته الأم وإصراره على الرد باللغة العربية على أي صحفي مهما كانت جنسيته.

وكان بونو، كرر هذا الأمر المثير للإعجاب، في إحدى المؤتمرات السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة إفريقيا، بعد اعتراض بعض الصحفيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليهم بونو: "ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية. أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم"، وأكمل إجابته باللغة العربية.

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