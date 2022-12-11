 ماكرون سيتوجه لقطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا اليوم الأحد إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا والمغرب الأربعاء.

وستتنافس فرنسا، التي فازت بكأس العالم لكرة القدم في 2018، مع المغرب على مكان في النهائي بعد فوزها على إنجلترا 2-1 وتغلب المغرب على البرتغال 1-0 في ربع النهائي أمس السبت.

وقالت الوزيرة لإذاعة فرانس انفو "تفاصيل الرحلة لم يتم الانتهاء منها بالطبع لكنه يعتزم ذلك".

وقال مكتب ماكرون الشهر الماضي إنه سينتظر الدور نصف النهائي للذهاب إلى كأس العالم إذا بلغ منتخب بلاده تلك المرحلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز