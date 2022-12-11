مواعيد مباريات دور نصف النهائي للمونديال

المصدر: البيان

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أسفرت منافسات الدور ربع النهائي لمونديال قطر عن مواجهات مهمة وحاسمة بعد أن فجر المنتخب المغرب مفاجأة كبرى بإقصائه نظيره البرتغالي لينازل المنتخب الفرنسي في دور نصف النهائي في إنجاز تاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور من المونديال، بينما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكرواتي، وإليكم مواعيد مباريات دور نصف النهائي.

الثلاثاء 13 ديسمبر



الأرجنتين - كرواتيا ويستضيفها ملعب (لوسيل)

23:00 بتوقيت الإمارات



الأربعاء 14 ديسمبر



فرنسا - المغرب وتقام على ملعب (البيت)

23:00 بتوقيت الإمارات

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