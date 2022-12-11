مكافأة مالية ضخمة لمنتخب المغرب بعد بلوغه نصف نهائي المونديال

المصدر: وكالات

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ضمن منتخب المغرب الحصول على مكافأة مالية ضخمة قدرها 25 مليون دولار، بعد بلوغه، لأول مرة في تاريخه، الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفجر منتخب المغرب مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بنظيره البرتغالي من الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، ليدخل التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة الكبار لكأس العالم.

وحصل منتخب المغرب على 9 ملايين دولار نتيجة المشاركة في دور المجموعات في كأس العالم 2022، و17 مليون دولار بعد بلوغه الدور ربع النهائي، وضمن الآن 25 مليون دولار بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتعد هذه المكافأة هي الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الـ"فيفا" تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" قرر منح بطل مونديال "قطر 2022" مكافأة هي الأكبر في تاريخ البطولة تقدر بـ42 مليون دولار.

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