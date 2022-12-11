لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم .. رسالة خاصة من جورجينا لرونالدو

المصدر: البيان

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وجهت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقالت جورجينا في رسالتها على "إنستغرام": "اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا. ذلك الصديق الذي طالما مدحته وأظهرت له الاحترام. لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات".

وأضافت "لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له. لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضا. تعطينا الحياة دروسا. لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر".

وخرج كريستيانو رونالدو (37 عاما) من الملعب بعد انتهاء المباراة وخروج منتخب بلاده، وهو يبكي بحرقة، خاصة وأنه شارك في آخر بطولة لكأس العالم لكرة القدم، خلال مسيرته الاحترافية، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها "الدون".

وخرج منتخب البرتغال من الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على يد نظيره المغربي، إثر هزيمته أمامه بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

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