أشرف حكيمي يوجه رسالة لمبابي قبل الصدام المنتظر

المصدر: البيان

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وجه النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب منتخب "أسود الأطلس"، رسالة للفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب "الديوك"، وزميله في باريس سان جيرمان.

وعقب مباراة فرنسا وانجلترا، كتب حكيمي، عبر حسابه على "تويتر": "أراك قريبا يا صديقي"، وقام بالإشارة إلى مبابي.

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، ليضرب موعدا مع فرنسا حاملة لقب مونديال روسيا 2018.

وأقصى المنتخب المغربي، نظيره البرتغالي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، بينما هزم الديك الفرنسي منتخب إنجلترا، بهدفين لهدف.

وأصبح منتخب المغرب، أول فريق عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.

كما بات "أسود الأطلس" ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، يخوض نصف نهائي كأس العالم، بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).

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