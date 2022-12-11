قفزة المونديال التاريخية .. هل حطم النصيري الطائر رقم رونالدو؟

المصدر: الحرة

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خلال المباراة التاريخية بين المغرب والبرتغال، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، مانحا القارة السمراء البطاقة الأولى في تاريخها إلى دور الأربعة للعرس العالمي.

إلا أن الهدف الذي سجله النصيري مميز جدا، فقد سدده بعد قفزة تاريخية بلغ ارتفاعها مترين و78 سنتمترا، حسب "بي إن"، التي وصفت القفزة في تغريدة عبر تويتر بالتاريخية، مُعَنونة الخبر بـ"النصيري الصاروخي".

وفي حين قال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إن النصيري بقفزته التاريخية كسر الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو، إلا أن الموقع الرسمي لـ"دورة الألعاب الأولمبية" يبين أن "أعلى قفزة لرونالدو تبلغ 2,93 متر، وسجلت ضد مانشستر يونايتد أثناء اللعب مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بدروة 2012-13".

وحسب الموقع الرسمي لـ"دورة الألعاب الأولمبية"، فإن الرقم القياسي الثاني لرونالدو، كانت قفزة 2,56 متر مسجلة أثناء مباراته مع نادي يوفنتوس الإيطالي".

ونجح المنتخب المغربي في كتابة صفحة جديدة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم، السبت، إثر تأهله لنصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف في مونديال قطر، ليصبح أيضا أول منتخب أفريقي وعربي يصل لهذه المرحلة.

ويلتقي "أسود الأطلس" في الدور المقبل مساء الأربعاء على ملعب البيت في الخور، مع فرنسا حاملة اللقب.

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