ماذا قال ديشان مدرب فرنسا عن منتخب المغرب؟

المصدر: د ب ا

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أشاد ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بالمستوى بالفني للمنتخب الإنجليزي عقب مباراتهما في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وأشار إلى أن المنتخب المغربي، منافسه في المربع الذهبي، وصل إلى هذه المرحلة عن جدارة واستحقاق.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي 2 / 1 مساء السبت في ختام منافسات دور الثمانية على ملعب استاد البيت، ليتأهل إلى المربع الذهبي حيث يلتقي نظيره المغربي الذي تأهل بالفوز على البرتغال 1 / صفر في وقت سابق من مساء السبت.

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة لدى سؤاله عن فرص المنتخب الفرنسي في الوصول لنهائي المونديال على حساب المغرب :"القليل كانوا يتوقعون ما حققه المنتخب المغربي وهو الوصول إلى الدور قبل النهائي، لكن في ظل ما قدمه أمام كل المنتخبات القوية التي واجهها، لم يكن وصوله مفاجأة."

وأضاف :"هم يستحقون التواجد في هذه المرحلة من كأس العالم، وستكون لديهم الفرصة للتأهل إلى نهائي كأس العالم، نحن علينا أن نحترم كل المنافسين، وإذا كان المنتخب المغربي قد وصل لهذه النقطة، فهذا لأنه جدير بذلك ولا أحد يمكن أن يسلبهم ذلك ولكن هذه المباراة ستقام يوم الأربعاء، ولا يزال الوقت أمامنا، فلنفرح هذه الليلة بما أنجزناه أمام فريق رائع مثل المنتخب الإنجليزي."

وتابع الحديث عن المنتخب المغربي ومديره الفني وليد الركراكي قائلا :"نعم بالطبع، اللاعبون يستحقون الثناء وكذلك المدير الفني والجهاز الفني، ما تحقق هو شيء تاريخي بالنسبة لهم."

وأضاف في إشارة لمباراة المغرب أمام البرتغال :"لم أتابع كل المباراة، شاهدت الشوط الأول فقط، لكن سنشاهدها بهدوء، وأكرر أن ما حققه المنتخب المغربي ليس مفاجئا في ظل ما قدمه من جودة رائعة."

وعن المنتخب الإنجليزي، قال ديشان:"المنتخب الإنجليزي كان أفضل المنتخبات التي واجهناها على المستوى الفني ومن حيث وتيرة اللعب العالية، ورغم حضورنا القوي في المباراة، يؤسفني أننا قدمنا تلك الفرص، فكانت هناك ركلة جزاء ثانية لهم كان من الممكن أن يتعادلوا من خلالها ولحسن حظنا لم يسجلوا منها... لكنني لا أسلب لاعبينا حقهم، لقد قدمنا أداء رائعا... الجودة فقط لا تكفي أحيانا وهذه المجموعة من اللاعبين تتميز بالجانب الذهني وكذلك الخبرة."

وعن مستقبله مع المنتخب الفرنسي بعد المونديال، قال يشان :"ما يمكنني قوله هو أنني سأكون متواجدا هنا في الدور قبل النهائي وبعدها سنرى... سنتحدث عن كل هذه الأمور في وقتها، من الرائع أن نحقق الأهداف المرجوة، وأعتقد أن هناك الكثيرون فرحون الآن لانتصارنا وعلينا أن نفرح بما أنجزناه... بعدها علينا التفكير في مباراة يوم الأربعاء ولا أفكر في أي شيء آخر".

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