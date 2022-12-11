موعد مباراتي المغرب وفرنسا والأرجنتين وكرواتيا

المصدر: البيان

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تأهل منتخبا المغرب وفرنسا للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد نجاحهما في عبور البرتغال وإنجلترا.

وأصبح المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ بفوزه الصاعق 1-صفر على البرتغال بطلة أوروبا السابقة في دور الثمانية السبت.

وضرب المنتخب الفرنسي حامل اللقب موعدا مع نظيره المغربي في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022 بفضل فوزه المثير على إنجلترا 2 /1 السبت على استاد البيت في دور الثمانية لكأس العالم.

الأرجنتين وكرواتيا

وتلاقي الأرجنتين كرواتيا في المباراة الأولى بالدور النصف النهائي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

المغرب وفرنسا

بينما يتقابل في المباراة الثانية المغرب وفرنسا يوم الأربعاء 14 ديسمبر الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

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