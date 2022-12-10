مكتوم بن محمد: تأهل المغرب مستحق أسعد القلوب

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية للمغرب قيادةً وشعباً الإنجاز التاريخي بالفوز على البرتغال بهدف دون رد والصعود لنصف نهائي كأس العالم في قطر.

وقال سموه: "نبارك للمغرب قيادةً وشعباً هذا الإنجاز التاريخي. أداء مشرّف وفوز غير مسبوق للكرة العربية، وتأهل مستحق أسعد القلوب".

وجاء الهدف بعد كرة عرضية لعبها يحيى عطية الله من الجهة اليسرى، ليرتقي لها النصيري بضربة رأس ليضعها في الشباك بمجرد خروج الحارس البرتغالي دييجو كوستا لالتقاطها.

وسيواجه المغرب الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا والتي تقام مساء اليوم السبت.

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