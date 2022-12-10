حمدان بن محمد: مبروك يا المغرب أسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المغرب بالفوز التاريخي على البرتغال بهدف دون رد.

وقال سموه مبروك يا المغرب … مبروك يا أسود الأطلس…من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم … اليوم، بهمتكم يكبُر الحلم بتسجيل انجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية لعبها يحيى عطية الله من الجهة اليسرى، ليرتقي لها النصيري بضربة رأس ليضعها في الشباك بمجرد خروج الحارس البرتغالي دييجو كوستا لالتقاطها.

وسيواجه المغرب الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا والتي تقام مساء اليوم السبت.

مبروك يا المغرب … مبروك يا أسود الأطلس…من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم … اليوم، بهمتكم يكبُر الحلم بتسجيل انجاز عربي استثنائي على أرض دولة قطر الشقيقة. pic.twitter.com/4HByxF1qpi — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 10, 2022

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