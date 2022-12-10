محمد بن راشد: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنتخب المغربي، وبارك له تأهله التاريخي لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعدما تخطى نظيره البرتغالي بهدف دون رد.

وقال سموه: : لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم .. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب .

وكان سموه قد أكد في تغريدة سابقة عقب تأهل المغرب لدور الثمانية أن المستحيل ليس عربياً، حيث قال سموه: «المستحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً.. أسود ورجال المغرب، بكم نفخر ونفاخر العالم».

وجاء الهدف بعد كرة عرضية لعبها يحيى عطية الله من الجهة اليسرى، ليرتقي لها النصيري بضربة رأس ليضعها في الشباك بمجرد خروج الحارس البرتغالي دييجو كوستا لالتقاطها.

وسيواجه المغرب الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا والتي تقام مساء اليوم السبت.

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