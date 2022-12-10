الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة المغرب والبرتغال

المصدر: وكالات

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رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره المغربي في المباراة التي ستجمعهما، مساء اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وأصبح الباندا "سهيل" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

وكان الباندا "سهيل"، رشح منتخب البرازيل للفوز على حساب نظيره الكرواتي في المباراة الأولى للدور ربع النهائي أمس الجمعة، ولكنه لم يصب في توقعه حيث انتهب المباراة بفوز كرواتيا بركلات الترجيح وتأهلها لنصف النهائي.

وجاء توقع "سهيل" صحيحا، عندما رشح الأرجنتين للفوز على هولندا في المباراة الثانية من الدور ربع النهائي، حيث فاز "راقصو التانغو" بركلات الترجيح أيضا بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

وفي حال أصاب "سهيل" في توقعه اليوم وفازت البرتغال، فإنها ستلعب في الدور نصف النهائي مع الفائز من المباراة التي ستقام اليوم أيضا وستجمع بين فرنسا وإنجلترا.

يذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا إلى قطر، على هامش استضافة البلد العربي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "ثريا وسهيل"، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

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