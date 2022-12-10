4000 تذكرة مجانية لجماهير "أسود الأطلس" في لقاء البرتغال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيوزع الاتحاد المغربي لكرة القدم، عددا محدودا من التذاكر المجانية على الجماهير المغربية، لحضور مباراة "أسود الأطلس" والبرتغال، المقررة مساء اليوم السبت، في ربع نهائي مونديال قطر.

ونشر العضو في الاتحاد المغربي لكرة القدم، محمد بودريقة، تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، جاء فيها: "هام للجماهير: بعد الحصول على الموافقة الأمنية الآن، سيتم غدا (اليوم السبت) توزيع 4000 تذكرة مجانا على الجماهير المغربية بالملعب الجنوبي الوكرة".

وأشار بودريقة إلى أن التذاكر سلمت للمنظمين للتوزيع، وأن شروط الحصول عليها هي التوفر على جواز السفر المغربي وبطاقة "هيا" الإلزامية لدخول قطر وحضور مباريات كأس العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز