كأس العالم 2022.. وفاة صحفي أمريكي بارز في مباراة الأرجنتين وهولندا

المصدر: وكالات

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تُوفي الصحفي الأمريكي جرانت وال، أثناء تغطيته لمباراة الأرجنتين وهولندا التي أقيمت أمس الجمعة في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن الصحفي الأمريكي جرانت وال تعرض لأزمة صحية في المنطقة المخصصة للصحفيين أثناء مباراة الأرجنتين وهولندا، وتلقى العلاج الطبي الفوري، ثم تم نقله إلى إحدى المستشفيات في قطر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي الأمريكي اشتكى من ضيق في صدره قبل 4 أيام من وفاته، وطلب المساعدة من العيادة الطبية في المركز الإعلامي الخاص بكأس العالم في قطر، معتقداً أنه مصاب بالتهاب في الشعب الهوائية، وشعر بالتحسن بالفعل بعدما تلقى العلاج، ولكن خلال تغطيته للقاء الأرجنتين وهولندا شعر بوعكة صحية جديدة، نُقل على إثرها الى المستشفى، لكنه تُوفي بعد ذلك.

ويُعد جرانت وال من أبرز الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام بتغطية 8 بطولات متتالية لكأس العالم.

وكان منتخب الأرجنتين تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح، ليواجه كرواتيا في المواجهة المقبلة.

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