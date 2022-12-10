شاهد.. أكبر خدعة في كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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واصل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم انطلاقته المميزة في بطولة كأس العالم 2022 بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي وتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي للبطولة بفوزه على نظيره الهولندي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما امس الجمعة بالدور ربع النهائي للبطولة.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني في نصف النهائي مع نظيره الكرواتي الذي أطاح بالمنتخب البرازيلي من ربع النهائي عبر ركلات الترجيح أيضا في مباراة أخرى أمس.

وشهدت المباراة ارتفاع رصيد ميسي إلى 24 مباراة في بطولات كأس العالم بالتساوي مع الألماني ميروسلاف كلوزه في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات المونديال وبفارق مباراة واحدة عن الألماني الآخر لوثار ماتيوس صاحب الرقم القياسي (25 مباراة) .

وأحرز المهاجم الهولندي فاوت فيخهورست هدفا رائعا في شباك الأرجنتين، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وابتكر لاعبو منتخب هولندا طريقة رائعة لتنفيذ ضربة حرة مباشرة أسفرت عن هدف التعادل الثاني الذي سجله فاوت فيخهورست في الوقت القاتل في الدقيقة الـ11 المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة على ملعب لوسيل.

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