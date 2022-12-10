ميسي ينتقد حكم مباراة الأرجنتين وهولندا

المصدر: وكالات

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انتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حكم مباراة الأرجنتين وهولندا الإسباني ماتيو لاهوز، مشيرا إلى أن قرارات الحكم كانت ضارة وعانى منها التانغو الكثير.

وقال ميسي في تصريحات اعلامية عقب الفوز على هولندا: «يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مراجعة اختياراته للحكام في كأس العالم 2022».

واعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن منتخب بلاده عانى بشكل كبير في المباراة أمام المنتخب الهولندي التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب استاد لوسيل ضمن دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وأطاح المنتخب الأرجنتيني بنظيره الهولندي من دور الثمانية بالمونديال بعدما تغلب عليه 4 / 3 بركلات الجزاء الترجيحية إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بينهما بالتعادل 2 / 2 على ملعب استاد لوسيل.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ناهويل مولينا وليونيل ميسي في الدقيقتين 35 و73 من ضربة جزاء ثم تعادل المنتخب الهولندي بهدفين سجلهما فاوت فيخهورست في الدقيقة83 والدقيقة 11من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وقال ميسي، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المواجهة :"المباراة كانت صعبىة للغاية منذ البداية، كانت مباراة قاسية، لكننا كنا ندرك أنها ستكون هكذا، لأننا في مواجهة منتخب قوي للغاية وهو المنتخب الهولندي."

وأضاف :"عانينا كثيرا رغم أننا لم نكن نستحق ذلك، لأننا كنا متفوقين 2 / صفر ولعبنا بالطريقة التي كان يجب علينا أن نلعب بها، بالطبع كان علينا أحيانا أن نغير طريقتنا ونغير التشكيلة، لكن المنتخب الهولندي صعب الأمور علينا."

وتابع :"في النهاية، فرض التعادل الإيجابي نفسه، وعانينا، لكننا تمكنا من التأهل للدور قبل النهائي."

وعن القرارات التحكيمية في المباراة، قال ميسي :"لا أريد أن أقيم أو أعقب على أداء الحكام، ولكن لا أعتقد أن القرارات كانت أحيانا لصالحنا وإنما كانت تضرنا في بعض الأحيان، عانينا منها الكثير، كانت المباراة عموما مباراة قاسية وكان من الممكن أن تقصينا هذه المباراة من المونديال ، ولكن هذا لم يحدث."

وعن تأثير الانتصار على الجماهير الأرجنتينية والمشاعر التي يعيشها هو والفريق، قال ميسي :"نحن نعيش من أجل مثل هذه اللحظات، هذا هو الغرض الذي نأتي من أجله إلى هنا، نأتي لنجلب الفرح والحماس للجميع، نرسل هذه الرسالة وبصوت مرتفع ورؤوس عالية، نحن من بين أفضل أربعة منتخبات، هذا بالطبع يزيل من فوق أكتافنا حملا كبيرا، وصحيح أن (دييجو) مارادونا ينظر إلينا من السماء ويدفع بنا للأمام."

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