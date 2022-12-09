مودريتش يتحدث عن مواجهة فينيسيوس في كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث نجم منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، عن مستقبله مع منتخب بلاده قبل مباراة البرازيل التي ستقام اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم 2022، ومواجهته لزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال هذا اللقاء.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "أنا لا أركز كثيراً على المستقبل، أنا أركز بنسبة 100% على ما ينتظرنا في كأس العالم، سيكون لدينا الوقت للتفكير في المستقبل".

وعن مواجهة نجم البرازيل وزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور، قال لوكا: "لدينا مهمة صعبة لإيقافه، الجميع يعرف إمكانياته، إذا بإمكاني المساعدة في جعل مهمته صعبة ببعض التفاصيل فسأقوم بالتأكيد، نحن جميعاً هنا للقتال من أجل بلادنا".

وأكمل: "إنه لأمر رائع أن أسمع فينيسيوس يتحدث عني جيداً، تربطنا علاقة رائعة، يلعب الآن بشكل لا يصدق أفضل بكثير من ذي قبل، لكنه لن يكون الوحيد من ريال مدريد مع البرازيل، هناك ميليتاو قد يبدأ المباراة أيضاً".

وأتم: "اللعب ضد زملائي في ريال مدريد شيء طبيعي، يمكننا أن نكون أصدقاء بعد المباراة، ينظر الجميع إلى نفسه وهو يقاتل من أجل بلاده، سنفعل كل ما في وسعنا للفوز والتأهل، أثبتنا قوتنا الذهنية في الوقت الإضافي وضربات الترجيح، إذا حدث ذلك، فمباراتنا الأخيرة أعطتنا الثقة في أنه يمكننا فعل نفس الأمر مرة أخرى، لقد أعددنا لكل شيء".

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