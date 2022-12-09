كأس العالم 2022.. ظهور إماراتي في مباراة فرنسا وإنجلترا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباراة فرنسا وإنجلترا، في ربع نهائي كأس العالم 2022، المقرر إقامتها غداً السبت.

ومن المقرر أن يتولى البرازيلي ويلتون سامبايو الإدارة التحكيمية للمباراة، ويعاونه مواطناه برونو بوسكيليا، وبرونو بيريز، فيما سيكون الإماراتي محمد عبدالله حكماً رابعاً.

ويتولى الكولومبي نيكولاس جالو مهمة تقنية الفيديو، ويعاونه الإسباني خوان مارتينيز، فيما سيكون البرازيلي نويزا باك حكماً لتقنية التسلل نصف آلي، والإسباني أليخاندرو هيرنانديز مساعداً له.

وكان منتخب فرنسا تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 على حساب بولندا، بينما صعد المنتخب الإنجليزي على حساب السنغال.

وتنطلق مباراة إنجلترا وفرنسا في تمام الحادية عشرة مساء غداً السبت بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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