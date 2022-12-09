كأس العالم 2022.. الكشف عن موقف مبابي من اللحاق بمواجهة إنجلترا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، موقف مواطنه كيليان مبابي من اللحاق بمواجهة إنجلترا المقبلة.

وقال لوريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مبابي سيكون جاهزاً، هو يتمتع بروح عالية وثقة، ويمنح دائماً إشارات إيجابية للمجموعة".

وعن مواجهة إنجلترا وفرنسا، قال لوريس: "جئنا إلى هنا من أجل العودة بكأس العالم والتفاصيل الصغيرة علينا التركيز فيها أمام إنجلترا لكونها ستحسم المواجهة".

وتابع: "ستكون معركة حاسمة وقوية والأمر دائماً بيد اللاعبين، علينا التركيز حتى آخر دقيقة، والمنتخب الإنجليزي يملك مميزات كثيرة، ويتمتع بنوعية جيدة من اللاعبين".

يذكر أن منتخب فرنسا توج ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ويأمل في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتقام مباراة إنجلترا وفرنسا غداً السبت في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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