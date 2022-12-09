حارس مرمى منتخب فرنسا يوجه إشادة خاصة لياسين بونو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثنى هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، على ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، الذي تألق بشكل كبير في بطولة كأس العالم 2022 الجارية الآن، وقاد أسود الأطلس للتأهل إلى ربع نهائي المونديال.

وقال لوريس في تصريحات صحفية: "أعرف ياسين بونو، هو من أفضل حراس المرمى في بطولة كأس العالم".

وتابع: "بونو دائماً يُثبت جدارته في المباريات التي يخوضها".

وكان منتخب المغرب تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعدما تخطى عقبة إسبانيا في دور الـ 16، بفضل ركلات الترجيح، التي تألق فيها بونو بشكل مميز، وأحبط محاولات الإسبان في كل ركلاتهم الترجيحية التي سددوها على مرماه.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة البرتغال غداً السبت في دور الـ8 من كأس العالم، في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما سيلتقي منتخب فرنسا مع إنجلترا في تمام الحادية عشرة مساء الغد.

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