كأس العالم 2022.. مدرب فرنسا: الإنجليز ليس لديهم نقاط ضعف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب، أن منتخب إنجلترا المقرر أن يواجهه في مباراته المقبلة، قوي وليس لديه نقاط ضعف.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "المنتخب الإنجليزي قوي في الارتداد الهجومي ولديه مميزات، وليس هناك فرصة للخطأ أمامهم، الإنجليز ليس لديهم نقاط ضعف، ويمتلكون نقاط قوة أكبر".

وتابع: "أركز على تطوير منتخب فرنسا، وعلينا التركيز في الركلات الثابتة التي تعد نقطة قوة كبيرة لدى الإنجليز".

وأتم مدرب فرنسا، قائلاً: "جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إنسان لطيف، لا يلقى التقدير من الصحافة في بلاده، رغم أنه مدرب جيد وقاد إنجلترا لتحقيق نتائج رائعة".

ويستضيف ملعب البيت مباراة إنجلترا وفرنسا غداً السبت، في ربع نهائي كأس العالم 2022، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت مصر.

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