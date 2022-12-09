كأس العالم 2022.. ملك البطاقات الحمراء حكماً لمباراة المغرب والبرتغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هوية حكم مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، المقرر إقامتها غداً السبت.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيمياً الأرجنتيني فاكوندو تيلو المعروف بصرامته في اتخاذ القرارات، والملقب بملك البطاقات الحمراء.

ويعاون فاكوندو تيلو، مواطناه إزيكييل برونوفسكي، وجابرييل تشادي، فيما سيكون الهندوراسي إيفان بارتون حكماً رابعاً، كما تم تعيين الأرجنتيني ماورو فيجليانو حكماً لتقنية الفيديو، ويعاونه الإسباني ريكاردو دي بورغوس، ويتولى الإشراف على تقنية التسلل نصف آلي الأرجنتيني دييغو بونفا، والأمريكي أرماندو فياريال مساعداً له.

يذكر أن منتخب المغرب تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الإطاحة بمنتخب إسبانيا في مباراة دور الـ 16 بفضل ركلات الترجيح.

ويستضيف ملعب الثمامة مباراة المغرب والبرتغال غداً السبت، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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