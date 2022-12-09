يمثلون خطراً على الجميع.. لاعب البرازيل يُعلق على أداء المغرب في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشاد المخضرم دانيلو لاعب منتخب البرازيل، بأداء المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022، بعد وصوله لربع نهائي المونديال في إنجاز تاريخي.

وقال دانيلو في تصريحات صحفية: "منتخب المغرب يقدم أداء أكثر من رائع في بطولة كأس العالم الجارية".

وتابع: "يمثلون خطراً على جميع الفرق المتبقية في المونديال".

وعن إصابته، قال الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل: "تحسنت حالتي بشكل كبير وتعافيت من الإصابة، ولا توجد أي مشكلة بالنسبة لي إذا شاركت في مركز مختلف عن مركزي الأصلي".

وعن مواجهة البرازيل أمام كرواتيا، قال دانيلو: "كرواتيا لها تاريخ كبير في كأس العالم، الفريق به لاعبين كبار مثل لوكا مودريتش، لذلك علينا الحذر".

يذكر أن مباراة كرواتيا والبرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022، ستقام اليوم الجمعة، على إستاد المدينة التعليمية بقطر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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