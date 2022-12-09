مدرب هولندا: المغرب بلد كروي.. وزياش لاعب عظيم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشاد لويس فان جال مدرب منتخب هولندا، بالمنتخب المغربي الذي يقدم أداء مميزاً خلال بطولة كأس العالم 2022، وكذلك بنجم أسود الأطلس حكيم زياش.

وقال فان جال في تصريحات صحيفة: "لا يمكنني الحُكم على مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، لكن حكيم زياش تدرب في هولندا وأعرفه، لاعب رائع يساهم بشكل عظيم مع منتخب المغرب".

وأضاف: "منتخب المغرب يقدم أداء مميزاً في هذه البطولة، بلد كروي، واللاعبون رائعون، منهم من يلعب في هولندا ومستواهم مميز".

يذكر أن حكيم زياش يعتبر من أبرز نجوم المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022، وكان له دوراً كبيراً في قيادة أسود الأطلس للتأهل إلى ربع نهائي المونديال.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، غداً السبت، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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