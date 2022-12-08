منتخب المغرب يسابق الزمن لاستعادة أسلحته قبل مواجهة البرتغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسابق منتخب المغرب الزمن لتجهيز ثلاثة من أهم لاعبيه، قبل مواجهته المرتقبة أمام البرتغال، في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويعمل الجهاز الطبي للمنتخب المغربي، على تجهيز الثلاثي نصير مزراوى ونايف أكرد ورومان سايس، استعدادا لمواجهة البرتغال، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الثمامة.

وكان الثلاثي تعرض للإصابة في مباراة إسبانيا الماضية بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، وعلق مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي على الأمر، قائلاً: "لدينا شكوك دائماً على غرار كل المباريات التي لعبناها في كأس العالم حتى الآن، وسنتخذ القرار الخاص بهم في يوم المباراة كالعادة مثل كل مرة".

وأضاف: "الطاقم الطبي لمنتخب المغرب يبذل كل ما في وسعه من أجل تجهيز اللاعبين، مهمتهم صعبة في ظل ضيق الوقت، لكنهم نجحوا في كل ما كلفوا به، ولم نخسر أي لاعب حتى الآن".

يذكر أن مباراة المغرب والبرتغال ستنطلق في السابعة من مساء السبت المقبل بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت مصر.

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