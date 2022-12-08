كأس العالم 2022.. منتخب إنجلترا يستعيد سلاحاً مهماً قبل مواجهة فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر مسؤولو منتخب إنجلترا بيانًا رسمياً، أعلنوا خلاله عودة نجم الفريق رحيم ستيرلينغ خلال ساعات إلى معسكر المنتخب المقام حالياً بدولة قطر، بعد انتهاء أزمته الأخيرة.

وكان ستيرلينغ غادر معسكر منتخب إنجلترا في قطر، قبل مواجهة السنغال في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد تعرض منزله في إنجلترا لعملية سطو مُسلح من قبل مجموعة لصوص، وهو ما دفعه للسفر بشكل طارئ من أجل الاطمئنان على عائلته.

وقال بيان المنتخب الإنجليزي: "ستيرلينغ غادر معسكر منتخب إنجلترا بشكل مؤقت بسبب قضية عائلية".

وتابع: "اللاعب سينضم مجدداً إلى معسكر إنجلترا غداً استعدادًا لمواجهة فرنسا".

ويلتقي منتخب إنجلترا مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022، السبت المقبل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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