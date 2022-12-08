كأس العالم 2022.. «قطة» تخطف الأضواء من نجم البرازيل (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهد المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل الخاص بمواجهة كرواتيا المقبلة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، لقطة طريفة.

وتواجد فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل في المؤتمر الصحفي، وأثناء حديثه قاطعت تصريحاته قطة، وجلست أمامه على منصة المؤتمر الصحفي وكأنها تعمدت خطف الأضواء منه، لينفجر بعدها اللاعب البرازيلي ضحكاً، وكذلك الصحفيين الموجودين بقاعة المؤتمر.

واستمر المشهد حتى قام أحد مسئولي المنتخب البرازيلي بإبعاد القطة عن المنصة ولكن بطريقة صادمة، حيث حملها ورماها أرضاً، وهو ما أصاب فينيسيوس بالدهشة، قبل أن يستكمل بعدها تصريحاته مرة أخرى.

وقال فينيسيوس خلال المؤتمر الصحفي، عن مواطنه نيمار دا سيلفا: "أيقونة، وسعيد باللعب معه".

وعن مدربه في ريال مدريد المخضرم كارلو أنشيلوتي، قال نجم البرازيل الشاب: "أنشيلوتي أعطاني الكثير من النصائح التي ساعدتني لأكون مع منتخب البرازيل، هو بمثابة والدي".

يذكر أن منتخب البرازيل سيواجه كرواتيا في المواجهة المقبلة بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، حيث ستقام المباراة غداً الجمعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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