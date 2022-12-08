منتخب البرتغال يفقد لاعباً جديداً في مشواره بكأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى منتخب البرتغال صدمة قوية، قبل مباراته المقبلة أمام منتخب المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وجاءت هذه الصدمة متمثلة في تأكد غياب نجم منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان دانيلو بيريرا، عن المشاركة مع منتخب بلاده حتى نهاية مشواره في كأس العالم 2022.

وبحسب ما أكده فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مشوار بيريرا في كأس العالم 2025 مع منتخب البرتغال انتهى بعد إصابته الأخيرة، على أن يغادر اللاعب قطر ويتوجه إلى باريس.

ويعتبر غياب بيريرا ضربة قوية لمدرب البرتغال فرناندو سانتوس، خاصة بعدما فقد في وقت سابق أيضاً لخدمات نونو مينديز بسبب الإصابة.

يذكر أن مباراة منتخب البرتغال مع المغرب، ستنطلق مساء السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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