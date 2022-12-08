كأس العالم 2022.. نجم الأرجنتين يكشف حقيقة غيابه أمام هولندا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق نجم منتخب الأرجنتين رودريغو دي بول، على الأنباء التي ترددت حول احتمالية غيابه عن المشاركة في مباراة التانغو المقبلة أمام هولندا، في ربع نهائي كأس العالم 2022، التي تقام مساء غداً الجمعة.

وكان رودريغو غاب عن المشاركة في تدريبات منتخب الأرجنتين الجماعية، ثم خرجت بعض وسائل الإعلام تؤكد معاناة اللاعب من آلام في أوتار الركبة، وهو ما يهدد مشاركته أمام هولندا.

ونشر رودريغو صورة له في التدريبات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "كل شيء على ما يرام، نواصل العمل ونجهز التفاصيل الأخيرة لخوض نهائي جديد، هيا بنا".

يذكر أن مباراة هولندا والأرجنتين ستقام على ملعب لوسيل، في تمام الحادية عشرة مساء غداً الجمعة بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز