تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب البرتغال قبل لقاء المغرب

المصدر: وكالات

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تصاعد الخلاف بين نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدرب المنتخب فيرناندو سانتوس، قبل اللقاء المنتظر للمنتخب في الدور ثمن النهائي مع المنتخب المغربي.

فبعد وضع رونالدو على دكة الاحتياط في لقاء سويسرا، وتفضيل المهاجم الشاب غونسالو راموس على حسابه، رفض رونالدو التدرب يوم أمس مع اللاعبين الاحتياطيين للبرتغال، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقرر البقاء في صالة الألعاب الرياضية برفقة اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في مباراة سويسرا.

وصرح سانتوس في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة سويسرا، عن إجلاسه لرونالدو على دكة البدلاء في ثمن النهائي، وقال إن علاقته جيدة مع اللاعب ويعتبره دائما مثالا يُحتذى به، نافيًا وجود أي خلاف بينهما في الوقت الحالي، لكن تصرف رونالدو قد يجعل سانتوس يراجع كلامه ويعيد حساباته من جديد.

وشارك رونالدو في لقاء سويسرا كبديل في الدقيقة 74، ليحرز هدفا ليتم لاحقا إلغاؤه بحجة التسلل.

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