بعد «هاتريك» سويسرا.. غونسالو راموس يكشف عن رسالة رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف غونسالو راموس نجم منتخب البرتغال، عن رسالة مواطنه كريستيانو رونالدو له، عقب إحرازه "هاتريك" في مباراة سويسرا الأخيرة، التي انتهت لصالح برازيل أوروبا 1/6، بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وقال راموس في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، عن مشاركته مع البرتغال وإحراز أول "هاتريك" في كأس العالم 2022: "كان حلماً لي واستغليت فرصة المشاركة، والآن نجهز للقاء المقبل أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم".

وعن احتمالية المشاركة أساسياً أمام المغرب، قال راموس: "مشاركتي في اللقاء المقبل تعتمد على قرار المدرب فقط".

وبخصوص لعبه على حساب رونالدو في مباراة سويسرا، قال راموس: "رونالدو دعمني، تحدث معي كما تحدث مع الجميع، هو قائد المنتخب ويقدم لي الدعم، لذلك أنا سعيد للغاية بما قدمته أمام سويسرا".

يذكر أن فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال كان دفع بغونسالو راموس في المباراة الأخيرة أمام سويسرا على حساب رونالدو، بسبب عدم تقبل المدرب لسلوك قائد البرتغال عقب استبداله في مباراة كوريا الجنوبية بدور المجموعات، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويلتقي منتخب البرتغال مع منتخب المغرب، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، يوم السبت المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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