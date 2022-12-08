بعد أدائه المميز في كأس العالم.. ليفربول يتحرك لضم نجم منتخب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول سيبدأ عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2022، مفاوضاته مع المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وظهر أمرابط بشكل مميز مع منتخب المغرب خلال بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في دولة قطر، وكان ضمن كتيبة اللاعبين التي حققت إنجازاً تاريخياً لبلادها بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب منتخب إسبانيا، بفضل ركلات الترجيح.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن ممثلي سفيان أمرابط تقابلوا مع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل بطولة كأس العالم لبحث إمكانية انتقال اللاعب المغربي لصفوف الريدز.

وأشارت الشبكة إلى أن مسئولي ليفربول سيتواصلون مع ممثلي أمرابط مجدداً بعد نهاية كأس العالم 2022، حيث يتمسكون بضمه في يناير بعد تألقه في كأس العالم لتدعيم خط وسط ليفربول خلال الميركاتو المقبل.

وأكدت الشبكة أن عرض ليفربول ليس الوحيد لأمرابط، بل إنه يمتلك أيضاً عرضين من أندية توتنهام وانتر ميلان، مشيرة إلى أنه يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

يذكر أن منتخب المغرب يستعد لمواجهة منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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